В Бундестаге предлагают сбивать дроны над Украиной войсками НАТО

Такое решение помогло бы разгрузить украинские силы ПВО на других частях фронта.

Члены немецкого парламента от правительственных "Зеленых" и "Свободных демократов", а также оппозиционной ХДС выступают за то, чтобы системы противовоздушной обороны стран НАТО сбивали дроны над западной частью Украины.

Об этом они заявили изданию FAZ, сообщает DW.

По мнению представительницы "Зеленых" Агнешки Бруггер, будет верным "разместить системы ПВО на границах соседних (с Украиной) государств так, чтобы они могли защищать и западные части Украины".

В свою очередь, ее однопартиец Антон Гофрайтер отметил, что воздушную оборону Украины "с территории Польши и Румынии не следует исключать в долгосрочной перспективе".

В то же время, депутат от "Свободных демократов" Маркус Фабер заявил, что количество систем ПВО и ракет к ним уже сейчас ограничено, поэтому назвал необходимым гарантировать их достаточные объемы в долгосрочной перспективе.

"В таких условиях я считаю это (привлечение западных систем ПВО для защиты неба над Украиной) возможным", — добавил он.

Представитель оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер также выступает за то, чтобы силы НАТО сбивали российские дроны над Украиной.

"Это разгрузит украинскую противовоздушную оборону и позволит защитить фронт", — считает он.

В качестве примера оппозиционер вспомнил об Израиле, которому в апреле США, Франции и Британия помогли отразить массированную воздушную атаку со стороны Ирана и его прокси.

Ранее сообщалось, что члены НАТО могут своей ПВО закрыть небо над частью Украины.

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