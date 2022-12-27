В Бундестаге раскритиковали решение Шольца не предоставлять Украине танки

Глава комитета по обороне Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала канцлера Германии Олафа Шольца за отказ предоставлять Украине танки для борьбы с российской агрессией.

Об этом она заявила в интервью RND.

Она подчеркнула, что такая позиция немецкого правительства свидетельствует о влиянии российских нарративов на чиновников, является ошибочной и тревожно недальновидной. Канцлер Олаф Шольц несет за это ответственность, отметила глава комитета.

"Отказ канцлера дать Украине танки в борьбе за выживание не только непонятный, но и тревожно недальновидный. Ситуация, особенно для мирного украинского населения, катастрофическая. Извините за оправдание, почему мы не можем доставить танки. Особенно когда я слышу, что поставка танков была бы особой провокацией для России, но мы успешно поставили самоходные гаубицы, зенитные танки, артиллерийские системы и высокоэффективные противовоздушные системы, чтобы спасти тысячи жизней. Поэтому передача танков сейчас была бы важным дополнением к отбрасыванию российских позиций", — подчеркнула она.

Она отметила, что отказ Шольца предоставлять Украине танки и бронетранспортеры "очень большая ошибка", а Германия потратила слишком много ценного времени на абсурдные дискуссии.

"Очевидно, что советники господина Шольца неуклонно предлагают канцлеру блокировать танки и бронетранспортеры для Украины. Однако, в конце концов, канцлер Федеративной Республики несет ответственность. Я считаю этот отказ очень большой ошибкой. Меня злит, когда я оглядываюсь на последние несколько месяцев и вижу, какие абсурды дискуссии у нас были. Сколько времени прошло, за которое мы могли бы помочь", — сказала Штрак-Циммерманн.

Отказ Олафа Шольца предоставить Украине танки

7 декабря немецкое правительство приняло перечень военной помощи Украине. Германия передала Украине 24 единицы самоходных установок, но без танков Leopard и Marder.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что его страна не будет в одностороннем порядке передавать Украине танки западного образца Leopard и Marder.

Представитель по оборонной политике руководящей Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер предложил канцлеру Олафу Шольцу передать Украине "устаревшую" модификацию Patriot-PAC-2.

По данным социологического опроса исследовательской группы Forschungsgruppe Wahlen, за полтора месяца количество немцев, выступающих за предоставление Украине современных боевых танков, выросло на 5% — до 48%.

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