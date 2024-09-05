В Бурятии сделали дрон-матку "Буря-20" с машинным зрением для FPV – росСМИ

Этот беспилотник прошел испытание и сейчас стартовало мелкосерийное производство – эксплуатировался ли он на поле боя неизвестно.

Российская компания НПК "Беркут", базирующаяся в республике Бурятия, создала новый беспилотный летательный аппарат под названием "Буря-20", который предназначен для запуска FPV-дронов – о разработке представитель компании рассказал российским пропагандистским СМИ. Заявляется, что дрон уже прошел испытание на полигоне и сейчас стартовало мелкосерийное производство для проведения дальнейших тестирований. Разработка финансируется за счет бурятского правительства.

Об этом пишет Defense Express.

Фактически, речь идет о некой "матке" для FPV-дронов, в то же время сколько именно единиц может быть "на борту" не раскрывается. Идея состоит в том, что камера "матки" с помощью машинного зрения обнаруживает цель и передает информацию оператору, уже принимающему решение об атаке.

Также читайте Враг атаковал Украину беспилотниками: вектор движения

Затем FPV-дрон может "подхватить" цель и атаковать ее после пуска с "матки". Заявлено, что FPV-дрон во время сброса со значительной высоты может работать как "баражирующий боеприпас". В то же время от "матки" FPV-дрон может удаляться на расстояние в 15 км.

Что касается других тактико-технических характеристик "Бури-20", то отмечается, что дальность связи может достигать 70 км от наземного пункта управления. Взлетная масса – 50 кг, масса полезной нагрузки – 15 кг, высота полета – 3000 м, основная камера может эффективно работать с 2000 м.

Напомним, российский дрон развалил дом в белорусском Гомеле.

Magura и Sea Baby в Новороссийске! Наши морские дроны встретились с флотом РФ