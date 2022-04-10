В бывшем театре "русской драмы" в Киеве дали первый спектакль с начала войны

В бывшем театре "русской драмы" в Киеве дали первый спектакль с начала войны

У всех зрителей есть четкий план действий на случай воздушной тревоги

Для зрителей открылся театр Леси Украинки, раньше в названии значилось еще "русской драмы", но в первые дни войны коллектив единогласно принял решение переименовать свое заведение. Давали на сцене "Три любви" — спектакль о Лесе Украинке.

Об этом говорится в ТСН.

В их гримерке на стене до сих пор расписание спектаклей на февраль, 24-го Екатерина должна была выйти на сцену. Но вместо подготовки к спектаклю – она упаковывала чемодан, чтобы уехать из Киева. «Я уже села в поезд, людей набилось… и в последний момент я почувствовала, что то не то, что мне нужно, и в последний момент я начала выбегать с криком – люди, выпустите пожалуйста», — говорит девушка.

Их театр не работал ровно месяц, из города уехала большая часть труппы и персонала, вместо шести гримеров осталось два, а вместо семнадцати актеров, задействованных в сегодняшнем спектакле, выйдут на сцену – восемь. «Мы репетировали в «Зуме», чтобы подогнать текст», – рассказывают актеры.

Легенда украинской сцены Лариса Кадочникова с партнером репетируют за столиком в пустом буфете. Говорит, тоже оставалась в Киеве, принципиально. «Я хотела уехать в Париж. Думаю, поеду, мой любимый город. А потом сказала – нет! Муж сказал нет! И я подумала – я прожила такую хорошую жизнь здесь, в Украине. Столько сделала для Украины… Нет! Как бы ни было тяжело, как бы ни было страшно, я остаюсь здесь», — говорит актриса.

Она будет играть в воскресенье: афиша ее спектакля — "актрисе всегда восемнадцать" — тоже уже на фасаде театра. Всего в апреле планируют сыграть пять представлений. На сегодняшний день — "Три любви" билеты раскупили за сутки.

Зрителям раздают план зрительного зала. У каждого работника четкая инструкция, что делать, если сработает сирена. «Если у нас тревога, заходит директор, останавливает спектакль, все выходят, два выхода и идут к укрытию в метро», – рассказывают администраторы.

В Киеве состоялось первое театральное представление после начала войны

Спектакль начали с минуты молчания по погибшим. А министр культуры, который тоже посещает театр, говорит, что культура именно то, на что охотится враг. Поэтому театр должен жить даже во время войны.

«Три любви – три истории Любви Леси Украинки. Финал – самое известное стихотворение поэтессы, положенное на музыку. «Ні, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити буду, геть думи сумні», — читают актрисы.

Актеров вызывают на поклон трижды, зрители аплодируют стоя. Выходят – в слезах.

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