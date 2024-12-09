В центре Донецка взорвали авто начальника Еленовской колонны – СМИ

В центре оккупированного Донецка произошел взрыв внедорожника, в результате которого по меньшей мере два человека получили ранения.

Об этом сообщают росСМИ.

По данным местных СМИ, взрыв произошел со стороны водительского сиденья. Сообщается, что, вероятно, в автомобиле находился начальник Еленовской колонии, в которой в 2022 году было совершено террористическое нападение на пленных бойцов ВСУ.

В настоящее время на месте инцидента работают оперативные службы, идет выяснение обстоятельств происшествия.

Предварительно известно, что пострадавшие были доставлены в больницу.

Напомним, 24 июля в Москве взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежавший заместителю начальника 89-го центра спутниковой связи Андрею Торгашову. По сообщениям, он выжил, но лишился ног.

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