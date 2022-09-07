В центре Харькова завершили поисковую операцию на руинах дома, куда попала российская ракета

В минувшую ночь и утро россияне запустили по Харькову четыре ракеты, уничтожены два частных дома, многоэтажка и два объекта инфраструктуры.

Три человека спасатели достали из-под завалов почти сразу, а до сих пор продолжали разбирать руины, говорится в ТСН.

Людей под завалами больше нет. До последнего не было известно, жив до сих пор кто-то в разрушенных квартирах, или люди выехали. Впрочем, недавно выяснилось, что люди все же переселились из этого дома после предыдущих прилетов. Однако на месте ракетного удара спасатели работают до сих пор, уже более 12 часов. И будут работать еще минимум неделю. Сейчас главное – убрать аварийные конструкции, поврежденные при взрыве, чтобы они не падали на прохожих.

Из этих руин работники ГСЧС также извлекают много личных вещей – документы, и ювелирные изделия, и фотоальбомы. Несколько жителей с самого утра уже дежурят здесь, они наблюдают за работами и ждут, когда откопают их вещи.

В 9 утра накануне ракета из Белгорода попала в жилой дом, три подъезда полностью разрушены, обрушились несколько этажей. Внутри дома в то время были люди. Занавес от дыма пожара и пыли растянулся на несколько улиц. С пламенем спасатели сражались почти 5 часов.

«Предварительно – это ракета С-300, которые мы фиксировали по городу Харькову, к сожалению. Далее будет выяснено позже, когда достанут все обломки. И более правильно будет идентифицирован этот снаряд. Провели эвакуацию нескольких находившихся под ударом людей», — говорит глава харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Из-под завалов спасателям удалось достать трех человек, у них легкие травмы, от тяжелых ранений спасла собственная бдительность. Оксана во время тревоги перешла вместе с сыном в ванну. Из заблокированной квартиры семью доставали спасатели. «Сотрясение дома было большим. Ребенка по спине осколками плитки ударило. Мне на голову обрушение потолка произошло. И сразу задымление пошло сильное. Мы хотели выбраться, дверь наша заклинила, ее вывернуло», — рассказывает спасенная.

С пакетами вещей под окнами собственной квартиры стоит Нина. Признается, к очередному прилету уже были готовы. В момент взрыва дома была ее лежащая мать. Эвакуировать по тревоге женщину не успели, спасатели эвакуировали ее лестницей. «Я приехала, мама уже была на улице в скорой. И ей медики оказывали помощь. Она лежала среди несущих стен. С ней все хорошо, с собакой тоже. Она охраняла маму, лежала рядом», – рассказывает женщина.

А у Александра этой ночью погибла мать. Ракета С-300 попала во двор дома в полночь, дом полностью разрушен. «Я был дома с мамой. Маму засыпало, я в соседней комнате меня привалило. Жить захотелось – откопал. На меня только потолок лег, стена вторая. Мать с той стороны, ее завалило первой стеной. Я маму сразу начал набирать, у нее телефон уже не работает, я начал кричать "мама"», – вспоминает мужчина.

Обломки от ракеты разлетелись на несколько улиц, одна из них упала на крышу дома Виталия, хата сгорела вся. Двухэтажный дом мужчина строил вместе со своим сыном Владиславом Зубенко, который в 2014 году погиб после ранения на Майдане. Из пламени отец успел вынести только награды сына – он стал героем Украины.

«Я схватил Владыкины ордена, потому что они были упакованы на всякий случай. Документы уже не искал, я испугался. Выскочил и все. Это орден "Золотая звезда", как героя Украины. Медаль украинской православной церкви Киевского патриархата за жертвенность», — рассказывает отец героя.

В минувшую ночь и утро россияне запустили по Харькову четыре ракеты, уничтожены два частных дома, многоэтажка и два объекта инфраструктуры.

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