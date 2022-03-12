В центре Киева в результате обстрела оккупантов загорелась кровля административного здания — ГСЧС

В 7:34 пожар локализован на площади 50 кв. м и в 8:34 – ликвидирован.

В центре Киева на Подоле в результате вражеских обстрелов загорелась кровля административного здания.

Об этом сообщает ГСЧС.

"12 марта в 6:17 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре, возникшем на ул. Хорива, что в Подольском районе столицы. На место происшествия немедленно прибыли огнеборцы 14-й Государственной пожарно- спасательной части. По прибытию бойцы установили, что в результате попадания неизвестного объекта, горит кровля 4-этажного административного здания", — говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

В то же время советник главы МВД Антон Геращенко написал в своем телеграме, что на Подоле в Киеве произошел взрыв, в результате которого произошло возгорание помещения Ощадбанка. Предварительно установлено, что по указанному адресу сбит беспилотный летательный аппарат, информация о пострадавших устанавливается.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 17-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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