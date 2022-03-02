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В центре Лубен с мародера спустили штаны с трусами и привязали его к столбу (фото, видео)

В центре Лубен с мародера спустили штаны с трусами и привязали его к столбу (фото, видео)

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В центре Лубен с мародера спустили штаны с трусами и привязали его к столбу (фото, видео)

Местные жители самостоятельно поймали мародера.

Сегодня, 2 марта, в Лубнах Полтавской области местные мужчины поймали мародера и привязали его к столбу со спущенными штанами.

Об этом сообщается на странице местного сообщества в Facebook.

На опубликованном видео видно, как молодые люди самостоятельно поймали мародера, привязали его к столбу пленкой и приспустили ему брюки и белье.

"Правильно, пусть мотают...Стыдоба. Штаны снимают ему. Интересно, через сколько оторвется, если дадут. Реально штаны снимают! Люди! О Боже! И трусы тоже. Нет, ну правильно, а что", — говорит автор видео.

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В комментариях к видео люди пишут, что злоумышленник воровал металл.

 В Лубнах поймали мародера и сняли с него штаны с трусами

 В Лубнах поймали мародера и сняли с него штаны с трусами

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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