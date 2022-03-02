В центре Лубен с мародера спустили штаны с трусами и привязали его к столбу (фото, видео)

Местные жители самостоятельно поймали мародера.

Сегодня, 2 марта, в Лубнах Полтавской области местные мужчины поймали мародера и привязали его к столбу со спущенными штанами.

Об этом сообщается на странице местного сообщества в Facebook.

На опубликованном видео видно, как молодые люди самостоятельно поймали мародера, привязали его к столбу пленкой и приспустили ему брюки и белье.

"Правильно, пусть мотают...Стыдоба. Штаны снимают ему. Интересно, через сколько оторвется, если дадут. Реально штаны снимают! Люди! О Боже! И трусы тоже. Нет, ну правильно, а что", — говорит автор видео.

В комментариях к видео люди пишут, что злоумышленник воровал металл.