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В центре Мариуполя люди обустраивают колодцы, чтобы найти хоть какую-нибудь воду (фото)

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В центре Мариуполя люди обустраивают колодцы, чтобы найти хоть какую-нибудь воду (фото)

Фото: Петр Андрющенко

В центре Мариуполя местные жители обустраивают импровизированные колодцы, чтобы найти хоть какую-нибудь воду. Она не питьевая, но другой просто нет.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"21 век. Центр города. Центр Европы. Театральный сквер возле Драматического театра. Импровизированный колодец. Ярость. Просто Ярость", — написал он под фото.

Напомним, Мариуполь разрушен российскими оккупантами. Возродить его в ближайшее время невозможно. Ситуация там очень сложная. Город – на грани эпидемической и экологической катастроф.

Фото: Петр Андрющенко / ©
Фото: Петр Андрющенко
Фото: Петр Андрющенко / ©
Фото: Петр Андрющенко

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