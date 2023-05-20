В центре Москвы обнаружили неизвестный беспилотник: россияне устроили истерику

Дрон якобы обнаружил охранник во время утреннего обхода территории.

В центре Москвы обнаружили неизвестный беспилотник – россияне снова в истерике.

Информацию об этом обнародовали российские пропагандисты.

Отмечается, что дрон был обнаружен на территории Академии водного транспорта в центре Москвы. Его якобы обнаружил охранник во время утреннего обхода территории на Новоданиловской набережной.

На место инцидента уже прибыли сотрудники полиции, кроме того, ожидается приезд взрывотехников.

Ранее в оккупированном Крыму заявляют об атаке дрона по железной дороге под Джанкоем в ночь на 19 мая, а российские "власти" утверждают о сбивании четырех беспилотников.

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