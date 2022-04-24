В центре Москвы задержан мужчина с плакатом "Христос за мир": фото

На Красной площади в центре Москвы был задержан мужчина с плакатом "Христос за мир".
Об этом сообщает российский правозащитный медиапроект "ОВД-Инфо".
Отмечается, что мужчина 24 апреля, на Пасху, проводил одиночный пикет, за что был доставлен в полицию.
На Красной площади был задержан Андрей Крюк, который проводил одиночный пикет с плакатом «Христос за мир».— ОВД-Инфо (@OvdInfo) April 24, 2022
Задержанного доставили в ОП «Китай-город» https://t.co/nrgWXk7mSs pic.twitter.com/5nmfeG20B4
Стоит отметить, что также сегодня в Москве задерживали Сергея Мельникова, стоявшего возле церкви в Митино с плакатом "Хватит войны". Полицейские доставили его в участок, где составили протокол о дискредитации армии, пишет правозащитный медиапроект "ОВД-Инфо".
В Москве задерживали Сергея Мельникова, стоявшего в церкви в Митино с плакатом «Хватит войны». Полицейские доставили его в ОВД «Митино», где составили протокол о дискредитации армии https://t.co/nrgWXk7mSs— ОВД-Инфо (@OvdInfo) April 24, 2022
Следует отметить, что в России после начала широкомасштабного вторжения в Украину запретили называть войной действия армии РФ. Людей, которые выходят на одиночные протесты с антивоенными плакатами или желто-синими цветами, задерживают и штрафуют.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 60-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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