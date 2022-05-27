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В Центре противодействия дезинформации заявили, что обстрел предприятия "Артемсоль" и дифицит соли — фейк

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В Центре противодействия дезинформации заявили, что обстрел предприятия "Артемсоль" и дифицит соли — фейк

Фото: Карина Бондаренко

Информация, которая распространялась в мессенджерах об обстреле предприятия "Артемсоль" и Донецкой области — фейковая.

Именно поэтому в Украине вырос спрос на соль, которую моментально снесли с прилавков магазинов.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Как говорится, среди людей начала распространяться информация о дефиците соли. И что ее немедленно нужно покупать, потому что нигде не будет.

“Из-за обстрелов оккупантов и опасности для жизни работников, госпредприятие “Артемсоль”, расположенное в городе Соледар Донецкой области, в апреле остановило производство соли. Но в крупных сетевых супермаркетах остается запас соли в несколько тысяч тонн”, — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Из-за искусственно созданного дефицита и большого спроса в розничных магазинах и на рынках искусственно завышают цену на соль.

“Производители колбас и копченостей используют импортную специально подготовленную соль. Крупные производители кроме собственных запасов соли на складах заключили дополнительные соглашения о поставках соли из-за границы”, — добавили в ведомстве.

Напомним, что технику и другое имущество из телеканалов Медведчука конфисковали "для нужд военной администрации".

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