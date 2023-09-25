Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В центре Севастополя снова "бавовна" – оккупанты заявили о "плановом" сносе здания штаба ЧФ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1169
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В центре Севастополя снова "бавовна" – оккупанты заявили о "плановом" сносе здания штаба ЧФ

Взрывы в Севастополе 25 сентября/Фото: "Крымский ветер"

В Севастополе раздался громкий взрыв.

В центре временно оккупированного Севастополя утром 25 сентября раздался громкий взрыв. Местные жители сообщили о минимум трех взрывах.

Об этом пишет "Крымский ветер".

"Дым над штабом ЧФ РФ стал чернее, также поставлен дымовой занавес над Южной бухтой", — говорится в сообщении.

В то же время, так называемый "представитель власти" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что звуки взрывов – следствие "планируемого демонтажа части аварийных конструкций на штабе Черноморского флота РФ".

Напомним, 22 сентября по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе был нанесен ракетный удар.

ВСУ официально подтвердили удар по штабу Черноморского флота России.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки в Севастополе ликвидированы по меньшей мере 9 человек. Также ранения получили 16 человек, в том числе российские генералы.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1169
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация