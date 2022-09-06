В центре временно оккупированного Бердянска взорвали авто гауляйтера города: он в тяжелом состоянии

В центре временно оккупированного города Бердянск Запорожской области во вторник, 6 сентября, раздались взрывы.

Гауляйтеры города заявили, что в воздух взлетел автомобиль так называемого "коменданта" города.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды и телеграмм-канал "Бердянск в оккупации".

Фото: из соцсетей

Взрывы раздались возле помещения оккупационной администрации. После этого местные жители слышали звуки выстрелов.

Российские пропагандисты сообщили, что взрыв произошел в автомобиле, принадлежавшем так называемому "коменданту" города. После перестрелки был госпитализирован один человек.

Фото: из соцсетей

Гауляйтер Бердянская Артем Бардин, чей автомобиль взорвали, находится в тяжелом состоянии.

Напомним, гауляйтер Стремоусов заявил, что "референдум" на оккупированной Херсонской области пока не будет проводить.

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