В центре временно оккупированного Бердянска взорвали авто гауляйтера города: он в тяжелом состоянии

В центре временно оккупированного города Бердянск Запорожской области во вторник, 6 сентября, раздались взрывы.
Гауляйтеры города заявили, что в воздух взлетел автомобиль так называемого "коменданта" города.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды и телеграмм-канал "Бердянск в оккупации".
Взрывы раздались возле помещения оккупационной администрации. После этого местные жители слышали звуки выстрелов.
Российские пропагандисты сообщили, что взрыв произошел в автомобиле, принадлежавшем так называемому "коменданту" города. После перестрелки был госпитализирован один человек.
Гауляйтер Бердянская Артем Бардин, чей автомобиль взорвали, находится в тяжелом состоянии.
Напомним, гауляйтер Стремоусов заявил, что "референдум" на оккупированной Херсонской области пока не будет проводить.
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