В Центре занятости перечислили самые востребованные профессии во время войны

В Центре занятости перечислили самые востребованные профессии во время войны

Ситуация на рынке труда в Украине из-за войны остается сложной.

В Украине растет спрос на строительные профессии, рабочих коммунальных предприятий и водителей. Также много вакансий в перерабатывающей индустрии. Кроме того, начинает оживать отрасль торговли.

Об этом рассказала директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк во время брифинга 30 мая.

"Мне кажется, что возрастет спрос, и я это уже вижу, на строительные профессии в разных отраслях, возрастет спрос на рабочих коммунальных предприятий, и на сегодняшний день достаточно большой спрос на водителей", – рассказала она.

В то же время количество вакансий уменьшилось в три раза по сравнению с аналогичными датами в прошлом году. Жовтяк отметила, что на сегодняшний день количество вакансий в базе Центра занятости составляет 22 тысячи.

Сейчас больше всего рабочих мест сейчас в Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях, а также в Киеве.

Напомним, в Польше часть украинцев потеряла работу.

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