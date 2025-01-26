В Часов Яре заметили бывших "вагнеровцев": как они действуют

"Вагнеровцы" там воюют в составе "Ахмата", или ДШРХ "Русич". Также в боях в Часов Яре участвует российская 98 воздушно-десантная дивизия.

В Часов Яре, где штурмовые атаки противника происходят ежедневно, в составе нескольких подразделений воюют бывшие "вагнеровцы".

Об этом в эфире телемаратона рассказал спикер 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Андрей Полухин 26 января.

По его словам, российские солдаты, ранее находившиеся в составе ППК "Вагнер", сейчас воюют в составе спецотряда быстрого реагирования "Ахмат", диверсионно-штурмовой разведгруппы "Русич", а также российской 98 воздушно-десантной дивизии.

По словам Полухина, в Часов Яре воюют опытные российские военные.

"Они прошли интенсивную подготовку и готовы к боям как в городской местности, так и в полях", — сказал Андрей Полухин.

Он добавил, что ситуация в Часов Яре крайне сложная, поскольку российские военные ежедневно штурмуют украинские позиции, применяя тактику наступления малыми группами.

Напомним, россияне будут пытаться штурмовать Часов Яр в районе труб канала Северский Донец.

Срочно про Часов Яр! Россия бросает все силы на наступление!

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