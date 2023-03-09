В части областей раздается воздушная тревога: Ким предупреждает о пусках ракет

Не пренебрегайте своей безопасностью и немедленно направляйтесь к укрытию.

По состоянию на 20:30, 9 марта в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара. Глава Николаевщины Виталий Ким сообщил о возможной ракетной атаке РФ по Украине.

Об этом чиновник предупредил на своей странице в телеграмм-канале.

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Сообщение Кима об угрозе ракетного удара появилось в 20:29. Не пренебрегайте своей безопасностью и немедленно направляйтесь к укрытию!

Воздушная тревога объявлена в южных, восточных и центральных областях. В частности, в Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Донецкой, Кировоградских регионах. По состоянию на 20.45 тревога длится более 40 мин. Карта воздушных тревог на вечер 9 марта

Напомним, в Запорожье прогремели несколько взрывов вечером 9 марта во время объявленной в области воздушной тревоги.

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