В части областей раздается воздушная тревога: Ким предупреждает о пусках ракет

Не пренебрегайте своей безопасностью и немедленно направляйтесь к укрытию.
По состоянию на 20:30, 9 марта в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара. Глава Николаевщины Виталий Ким сообщил о возможной ракетной атаке РФ по Украине.
Об этом чиновник предупредил на своей странице в телеграмм-канале.
Сообщение Кима об угрозе ракетного удара появилось в 20:29. Не пренебрегайте своей безопасностью и немедленно направляйтесь к укрытию!
Напомним, в Запорожье прогремели несколько взрывов вечером 9 марта во время объявленной в области воздушной тревоги.
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