В части Украины объявили тревогу: в Воздушных силах предупредили об угрозе ракетных ударов

Ночью, 24 июля, в части областей Украины была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах предупредили об угрозе ракетных ударов из-за активности российской стратегической авиации.

Об этом ПС ВСУ сообщили на своем телеграмм-канале.

24 июля после 23:00 воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях. Украинцев призывают быть в укрытиях.

Воздушная тревога 24 июля

В Воздушных силах ВСУ отметили, что опасность объявлена из-за активности стратегического бомбардировщика Ту-22м3.

"Воздушная тревога в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областях связана с активностью Ту-22м3 с аэродрома Сольцы, Новгородской области России. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Напомним, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что российские террористы кассетными боеприпасами ударили по Константиновке. Пострадали 7 человек, среди которых 4 детей. Из-за травм умер один из несовершеннолетних.

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