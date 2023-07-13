В части Украины объявили тревогу: в Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетах "Калибр" и дроны

Ночью, 13 июля, в части Украины была объявлена воздушная тревога. Существует угроза ударов по иранским дронам и ракетам "Калибр".

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Воздушная тревога 12 июля в 23:22 объявлена в Сумской области. Затем опасность распространилась на Черниговскую, Полтавскую области. В 00:14 воздушную тривогу обьявили в Киеве и области. Там существует угроза ударов по иранским дронам.

После полуночи 14 июля о ракетной опасности предупредили южные области Украины. Есть угроза ударов ракетами "Калибр".

"Херсонская, Кировоградская, Николаевская области – ракетная опасность! Вероятность пусков ракет типа "Калибр", — сообщили в воздушных силах ВСУ.

Также 13 июля в 00:10 была объявлена ракетная опасность в Запорожской и Днепропетровской областях.

Воздушная тревога 13 июля

Напомним, в Запорожье 12 июля прогремели сильные взрывы. Оккупанты ударили по городу неизвестным военным объектом. На месте обстрела пострадали много людей.

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