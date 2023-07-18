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В части Украины объявили тревогу: Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ракетных ударов

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1683
Время на прочтение
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В части Украины объявили тревогу: Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ракетных ударов

Сирены прозвучали во многих регионах 18 июля

Украинцев призывают быть в укрытиях.

Ночью, 18 июля, в части областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе ударов баллистическими ракетами.

Об этом сообщили в телеграмм-канале ПС ВСУ.

Воздушная тревога 18 июля в 22:31 объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях. Украинцев призывают находиться в безопасных местах к отбою опасности.

Воздушная тревога 18 июля / ©
Воздушная тревога 18 июля

"Внимание! Полтавская, Харьковская, Кировоградская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская области — угроза применения баллистического вооружения", — говорится в сообщении.

По состоянию на 18 июля 22:58 угроза ракетных ударов миновала.

Напомним, в ночь на 18 июля оккупационная армия России в очередной раз атаковала юг Украины. Оккупанты из акватории Черного моря выпустили по Одессе шесть ракет "Калибр".

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Дата публикации
Просмотры
1683
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