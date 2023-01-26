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В части Украины объявили воздушную тревогу: Ким предупредил о вероятности ракетного обстрела

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
7748
Время на прочтение
1 мин
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В части Украины объявили воздушную тревогу: Ким предупредил о вероятности ракетного обстрела

Фото: Associated Press

В нескольких областях Украины объявлена тревога.

В трех областях Украины вечером 26 января была объявлена воздушная тревога. Есть угроза ударов баллистических ракет.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В 20.03 в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях объявили о воздушной тревоге. Также тревога звучит в Луганской области и в АР Крым.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупреждает о вероятности нанесения ударов баллистическими ракетами.

Массированный ракетный обстрел Украины 26 января

26 января российские оккупанты массированно обстреляли Украину ракетами. По нашему государству террористы выпустили 55 ракет, из которых 47 удалось сбить. В этот раз для обстрела оккупанты применили ракеты "Кинжал".

Россияне еще раз целились по энергетической инфраструктуре. Из-за террористического удара 26 января погибли по меньшей мере 11 человек, столько же получили ранения.

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Дата публикации
Просмотры
7748
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