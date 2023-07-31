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В части Украины объявлена тревога: Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности (карта)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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В части Украины объявлена тревога: Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности (карта)

Сирены прозвучали во многих регионах 13 июля

Украинцев призывают быть в безопасных местах.

В понедельник, 31 июля, в части областей Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе ударов баллистическими ракетами.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в своем телеграмм-канале.

Воздушная тревога 31 июля в 17:50 была объявлена в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Воздушная тревога 31 июля / ©
Воздушная тревога 31 июля

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — предупредили в ВС ВСУ.

Напомним, в ГУР считают, что россияне пытаются увеличить производство ракет для атак по Украине, но их изготовление не является быстрым.

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Дата публикации
Просмотры
1292
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