В части Украины объявлена тревога: Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности (карта)

Украинцев призывают быть в безопасных местах.

В понедельник, 31 июля, в части областей Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе ударов баллистическими ракетами.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в своем телеграмм-канале.

Воздушная тревога 31 июля в 17:50 была объявлена в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Воздушная тревога 31 июля

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — предупредили в ВС ВСУ.

Напомним, в ГУР считают, что россияне пытаются увеличить производство ракет для атак по Украине, но их изготовление не является быстрым.

Читайте также: