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В части Украины объявлена тревога: Воздушные силы ВСУ предупреждают о ракетных угрозах (карта)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В части Украины объявлена тревога: Воздушные силы ВСУ предупреждают о ракетных угрозах (карта)

Сирены прозвучали в некоторых областях Украины

Украинцев призывают быть в укрытиях.

Ночью, 3 августа, во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ракетных ударов.

Об этом ПС ВСУ сообщили на своем телеграмм-канале.

Воздушные силы ВСУ предупредили об активности российской тактической авиации на восточном направлении. Жителей Харькова призвали немедленно бежать к укрытиям.

Воздушная тревога 3 августа / ©
Воздушная тревога 3 августа

"Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Харьковская, Черкасская области – ракетная опасность!" — говорится в сообщении.

Напомним, эксперт предположил, что Россия готовится к мощному удару в День Независимости Украины.

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Дата публикации
Просмотры
2251
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