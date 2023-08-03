В части Украины объявлена тревога: Воздушные силы ВСУ предупреждают о ракетных угрозах (карта)

Украинцев призывают быть в укрытиях.
Ночью, 3 августа, во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ракетных ударов.
Об этом ПС ВСУ сообщили на своем телеграмм-канале.
Воздушные силы ВСУ предупредили об активности российской тактической авиации на восточном направлении. Жителей Харькова призвали немедленно бежать к укрытиям.
"Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Харьковская, Черкасская области – ракетная опасность!" — говорится в сообщении.
Напомним, эксперт предположил, что Россия готовится к мощному удару в День Независимости Украины.
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