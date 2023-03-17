В части Украины объявлена воздушная тревога: угроза атаки дронами

В частности, об угрозе со стороны вражеских БПЛА объявлено в Киевской области.

В части Украины объявлена воздушная тревога вечером 17 марта из-за угрозы атки вражескими беспилотниками.

Об этом свидетельствуют данные на карте тревог.

Сирены сейчас раздаются на Черниговщине, Киевщине, Полтавщине, Харьковщине, Днепропетровщине, Луганщине, Донетчине, Запорожье и в АР Крым.

Об угрозе атак дронами предупредила Киевская ОВА.

"Киевская область! Угроза атаки дронами. Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога". Берегите себя и родных!" – говорится в заявлении.

Напомним, незадолго до этого несколько громких взрывов прогремели в оккупированном Бердянске.

Выпуск ТСН 19:30 за 17 марта 2023 | Новости Украины

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