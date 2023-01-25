В части Украины – воздушная тревога: РФ атакует иранскими дронами и подняла в небо бомбардировщики

В среду, 25 января, на 22:00 в южных, восточных и части центральных областей Украины объявили воздушную тревогу. Также сообщается, что Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской областях и в АР Крым.

"Друзья, не игнорируйте воздушную тревогу. Военные сообщают о "шахедах" в небе над Украиной. Также в воздухе три российских бомбардировщика Ту-22М3", — написал мэр Николаева.

Глава Николаевской области Виталий Ким предупредил также об угрозе ракетного удара по Украине.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу.

"Не игнорируйте тревогу. Враг сейчас пытается погрузить нашу систему ПВО, воздушные цели уже сбиваются в нескольких регионах", — написал Ермак.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил, что ночью, 25 января, существует угроза атаки иранскими дронами "Шахид". С территории России выпустили три группы беспилотников.

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