В Чехии апелляционный суд утвердил 20-летний срок заключения для боевика "ЛНР"

Правда, вердикт был вынесен заочно, ведь сообщник российских оккупантов скрывается от правосудия.

Апелляционный суд в Чехии подтвердил приговор 20-летнего заключения для гражданина Чехии Мартина Кантора, который воевал на Донбассе на стороне так называемой "Луганской народной республики".

Об этом информирует iRozhlas.

Вердикт был вынесен заочно, так как боевик все время следствия и судебного разбирательства скрывался от правосудия. Неизвестно, где Кантор сейчас находится. Было выдано международный ордер на его арест.

По словам судьи, Кантор посылал своим знакомым электронные письма, фотографии и видео, где подробно описывал, чем занимается на Донбассе и почему там находится.

"Возможно, этот приговор отпугнет других авантюристов от участия в подобных мероприятиях", — отметил судья.

В то же время защита боевика утверждает, что обвинение базируется "на косвенных доказательствах", которым якобы является эта переписка.

В 2015 году Кантор вылетел из Праги через Ростов-на-Дону на Донбасс, где, согласно обвинительному заключению, прошел подготовку и стал снайпером в террористов "ЛНР". Также он устанавливал мины и растяжки на линии соприкосновения в зоне ООС.

Согласно приговору, он делал это по крайней мере до конца 2017 года, но прокурор считает, что Кантор все находится на оккупированной части Украины. Хотя в СМИ появлялись неподтвержденные слухи о гибели этого боевика.

Напомним, что решение об осуждении 32-летнего гражданина Чехии Мартина Кантора приняли в Праге в июне этого года.

Отметим, что это не первый раз в Чехии наемникам, которые воевали на Донбассе против украинских войск, назначают такие приговоры. Так, в сентябре приговорили к 20 годам тюрьмы наемника Иржи Урбанека с позывным "Бегемот". Правда, также заочно.

Ранее суд в Прагу под стражу гражданина России Александра Франчетти, которого подозревают в причастности к оккупации Крыма 2014 года.

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