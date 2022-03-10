В Чехии хотят приравнять к нацистской свастике символ оккупантов "Z"

В Чехии хотят приравнять к нацистской свастике символ оккупантов "Z"

В стране уже несколько раз фиксировалось использование этого символа.

Символ Z, который используют российские оккупанты в Украине, в Чехии хотят приравнять к нацистской свастике и соответственно преследовать за его использование.

Возможные санкции подтвердили как в полиции Чешской Республики, так и в министерстве внутренних дел.

Об этом пишет Европейская Правда.

По словам пресс-секретаря министерства внутренних дел Чехии, использование такого символа будет означать поддержку военных действий России против Украины.

"Таким образом возможны квалификации по статье 405 Уголовного кодекса, а именно отрицание, одобрение, допрос или оправдание преступлений против человечности или военных преступлений или преступлений против мира", — сказала она.

Напомним, добровольцам Чехии разрешили воевать за Украину.

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