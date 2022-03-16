В Чехии небезразличные граждане пожертвовали 30 млн долларов на закупку оружия для Украины

В Чехии небезразличные граждане пожертвовали 30 млн долларов на закупку оружия для Украины

Кампания координируется чешским правительством, а деньги направляются в посольство Украины в Праге.

В Чехии краудфандинговая кампания собрала более 30 миллионов долларов на закупку оружия для Украины. Средства пожертвовали более 100 000 неравнодушных людей.

Об этом сообщает CNN с ссылкой на данные Министерства обороны Чехии.

Кампания координируется чешским правительством, а деньги направляются в посольство Украины в Праге. Эти средства используются для приобретения оружия и других военных материалов, необходимых для защиты Украины от российского вторжения. Чешское правительство заявило, что оно выделило военные материалы на сумму 185 миллионов долларов, которые могут быть приобретены на деньги, полученные от краудфандинговой кампании.

"Оружие, военная техника и боеприпасы, срочно необходимые украинским военным и Силам территориальной обороны для пополнения запасов", — заявили в министерстве.

Рассматривается возможность поставки в Украину тяжелых военных систем и боеприпасов "восточного" образца.

Напомним, Дмитрий Кулеба рассказал, что в первые дни войны Запад не верил, что Украина может выстоять больше 48 часов и отказывалась помогать. Однако сейчас ситуация кардинально поменялась.

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