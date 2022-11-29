В Чехии требуют отключить от воды и электричества посольство России: "Пусть попытаются так пожить"

Благотворительный фонд "Подарок для Путина" требует от Чехии отключить от водоснабжения и электричества посольство России.

Об этом говорится в петиции благотворительного фонда.

Чехи отмечают, что Россия атакует критическую инфраструктуру Украины, что привело к тому, что миллионы украинцев сейчас вынуждены быть без электричества и тепла.

"Мы дадим российскому посольству в Праге попробовать их собственный суп. У нас есть петиция. Мы хотим, чтобы электро- и водопоставщики отключили все здания в Праге, принадлежащие Российской Федерации. Пусть и они мерзнут в темноте, как, например, киевляне", – говорится в сообщении.

Dáme ruské ambasáde v Praze ochutnat их собственную полевку. Máme https://t.co/sOl6gWvHqX petici. Chceme, чтобы dodavatelы energií a vody odpojили все budovy в Praze, которые равняются Ruskej Federaci. Nech taky po tme mrznou, как и люди в Kyjevе. Za podpis a retweet в. pic.twitter.com/5nWcjzIrfJ — Darek pro Putina (@DarPutinovi) November 29, 2022

Ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины

Россия от 10 октября наносит массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Только 23 ноября Россия выпустила по Украине 70 ракет, из которых 51 удалось сбить.

Оккупанты хотят зимой оставить украинцев без электричества и тепла, чтобы заставить власть капитулировать и согласиться на условия Кремля.

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