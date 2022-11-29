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В Чехии требуют отключить от воды и электричества посольство России: "Пусть попытаются так пожить"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
4370
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В Чехии требуют отключить от воды и электричества посольство России: "Пусть попытаются так пожить"

Фото: Getty Images

В Чехии зарегистрировали петицию.

Благотворительный фонд "Подарок для Путина" требует от Чехии отключить от водоснабжения и электричества посольство России.

Об этом говорится в петиции благотворительного фонда.

Чехи отмечают, что Россия атакует критическую инфраструктуру Украины, что привело к тому, что миллионы украинцев сейчас вынуждены быть без электричества и тепла.

"Мы дадим российскому посольству в Праге попробовать их собственный суп. У нас есть петиция. Мы хотим, чтобы электро- и водопоставщики отключили все здания в Праге, принадлежащие Российской Федерации. Пусть и они мерзнут в темноте, как, например, киевляне", – говорится в сообщении.

Ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины

Россия от 10 октября наносит массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Только 23 ноября Россия выпустила по Украине 70 ракет, из которых 51 удалось сбить.

Оккупанты хотят зимой оставить украинцев без электричества и тепла, чтобы заставить власть капитулировать и согласиться на условия Кремля.

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Дата публикации
Просмотры
4370
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