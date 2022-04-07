В Чехии в поддержку украинского народа выпустят коллекционную банкноту Sláva Ukraině

В Чехии в поддержку украинского народа выпустят коллекционную банкноту Sláva Ukraině

Приобрести коллекционную купюру можно за 1500 крон – около двух тысяч гривен.

В Чехии в поддержку украинского народа выпустят коллекционную банкноту Sláva Ukraině.

Об этом сообщили на сайте компании Ceske Dukáty.

Памятную купюру оформила академическая художница Ева Гашкова. Она нарисовала штамм в сине-желтом стиле. На лицевой стороне банкноты изображена статуя Берегини, установленная на Майдане Независимости в Киеве. На обратной же стороне купюры нарисован Собор Софии Киевской.

“Отпечатано офсетом на бумаге с водяным знаком в виде липового листа, буквенная нумерация отсутствует. Каждое изделие будет доставлено в упаковке от Grammage”, - подчеркнули в компании.

Приобрести коллекционную купюру можно за 1500 крон - около двух тысяч гривен. Все средства от продажи пойдут на оборону и медицину Украины.

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