В чем оккупанты имеют преимущество на фронте: в ВСУ рассказали

Дрон / © Getty Images

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Российская армия демонстрирует не только значительные человеческие и материальные затраты, но и определенные технологические достижения, заслуживающие внимания Украины.

Об этом рассказал старший лейтенант Сил обороны Украины, известный под позывным «Алекс», в своем Telegram-блоге.

Он акцентирует внимание на успехах РФ в оптоволоконных FPV-дронах.

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По его словам, россияне продемонстрировали системный научно-методический подход: они не просто внедряют новейшие дроны в боевых условиях, но и анализируют, исследуют и усовершенствуют их эффективность.

«Россияне значительно лучше подходят к созданию научно-методической базы средств и методов ведения войны», — отмечает «Алекс», добавляя, что оптоволоконные FPV-дроны появились у них первыми и дали преимущество именно благодаря этому подходу.

Украинский военный напоминает: изучение российской методики по FPV‑дронам может помочь ВСУ адаптировать и улучшить собственные технологии. Такая методическая база — результат системного сочетания теории и практики, чего не хватает украинским специалистам.

«Их материалы и опыт следует изучать и перенимать», — подчеркивает «Алекс».

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Адаптация этих наработок не просто технология, а возможность повысить эффективность дронов ВСУ и лучше реагировать на современные вызовы. Военные инновации и стратегическая подготовка остаются ключевыми факторами в войне дронов, где первенство может определить результаты.

Напомним, интенсивность российских атак дронами по Украине может временно снизиться из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В частности, Израиль получил возможность нанести удар по иранскому заводу дронов в Исфахане, в то время как Украина неоднократно атаковала производственные мощности в Елабуге, поставляемые беспилотниками армии РФ. Это существенно влияет на цепи поставок дронов в Россию.

Впрочем, Москва уже готовится к наращиванию производства беспилотников. Обычно российские силы наносят удары по нескольким целям одновременно, в том числе и по гражданской инфраструктуре.

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