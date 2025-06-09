В чем проблема мобилизации: командующий Нацгвардией перечислил факторы

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко

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Мобилизация необходима для выживания Украины, ведь рекрутинг покрывает лишь треть потребностей личного состава.

Об этом заявил командующий Нацгвардией генерал Александр Пивненко в интервью Анне Максимчук.

Почему нет демобилизации

«А потому что нет того количества людей. Нет второго комплекта войск, чтобы вы понимали. Потому как мы можем делать демобилизацию, если у нас просто бригады не декомплектованы на 100% или хотя бы на 85-90%», — сказал он.

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Пивненко призвал создавать резервы, чтобы отражать российские наступления, летние кампании и т.п.

«Лучше, чтобы были резервы, чтобы устойчивость была, понимаете? Потому что любой маневр, убирающий отсюда подразделение, ставишь туда, противник осведомлен, они будут на этом направлении избивать. Потому нужны резервы. Для себя просто нужно понять, что наше выживание, наша идентичность — уже милитаризованное общество», — отметил генерал.

В чем проблема мобилизации

Пивненко признал, что Нацгвардия, как и другие составляющие сил обороны, зависима от мобилизации. Рекрутинг закрой 30% закрываем только 30-35% потребностей личного состава.

Пехота — «билет» в один конец?

«Знаете, в чем проблема? Они (мобилизованные — Ред.) думают, что все, попал в пехоту. Ты погибнешь по любому. Нет. Есть люди, которые по три года воюют, мы знаем это. Они и герои, и кавалеры орденов разного типа. А есть люди, которые с 2014 года воюют. Да, люди гибнут, мы понимаем. Война тяжелая. Это не война первая мировая. Когда сидишь в окопе, ничего не прилетает, кроме артиллерии, и все, и отстреливаешься. Сейчас дроны они вездесущие. Была эвакуация подразделения Омеги, ребята были 300. Приехала машина, тоже на Селидовском направлении, за 5 минут 14 дронов пролетело. Ну, понимаешь, слава Богу, все нормально, забрали. Как можно воевать? 14 дронов за 5 минут. Но выживаем, и на фронте это такая основная задача. То есть дроны ты должен контролировать», — рассказал командующий.

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Он уверен, что от дрона можно спастись, «если не застывать на место, а совершить какие-то действия».

Ранее командующий Нацгвардией Пивненко откровенно рассказал, на каком этапе мобилизованные чаще всего бегут в СЗЧ.