В чем разница между мотоциклетной ротой ВСУ и мотогруппами РФ: объяснение эксперта

Боец мотоциклетной роты 425-го отдельного штурмового полка «Скала» / © скриншот с видео

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Первое подразделение мотопехоты в составе ВСУ — мотоциклетная рота 425-го отдельного штурмового полка «Скала» — имеет другие цели и задачи, чем подобные формирования российской армии РФ.

Об этом исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, российские оккупанты прибегают к использованию мотоциклов прежде всего из-за потерь бронированной техники, которые им наносят украинские Силы обороны, в частности подразделения беспилотных систем. Вместо бронетранспортеров или БМП, захватчики выбирают мотоциклы для быстрого прорыва на короткие дистанции, надеясь на минимальные потери.

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Российские бойцы пытаются именно на мотоциклах проскакивать зону в 8-10 км, надеясь на то, что хотя бы 10-20% из них доедут до украинских позиций, объяснил эксперт.

Жмайло также отметил, что с наступлением сезона густой растительности, российские войска начинают активнее маскироваться и пытаются проникать вглубь украинских позиций, пользуясь укрытием.

В то же время ВСУ используют мотоциклы исключительно для мобильности.

«Украинцам нужно быть максимально мобильными для того, чтобы максимально подскочить к врагу… Штурмануть, закрепиться и, соответственно, продолжать свои оборонительные действия. Они вооружены более короткоствольными автоматами АК-74У. Сейчас оттачивается еще и такая тактика в Силах обороны», — рассказал Жмайло.

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Таким образом, мотоциклетные подразделения ВСУ имеют наступательный характер, тогда как войска РФ используют мотоциклы как вынужденное решение из-за потерь техники.

Напомним, в составе 425-го отдельного штурмового полка «Скала» появилась первая в ВСУ штурмовая мотоциклетная рота. Ее главная задача — захват позиций путем стремительного прорыва.

Заметим, в апреле издание Forbes информировало, что из-за огромных потерь бронетехники, которые Россия не может компенсировать, ее войска все чаще используют гражданские авто и мотоциклы

В то же время о применении врагом мотоциклов на фронте еще летом 2024 года рассказывал командир подразделения «Терра» в составе третьей отдельной штурмовой бригады Николай Волохов. По его словам, оккупанты пользуются мотоциклами не в тыловой логистике, а именно в довезении пехоты до линии боестолкновения, до позиций ВСУ.

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