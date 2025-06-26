В чем разница между Сырским и Залужным: комбат "Свободы" объяснил

Сырский и Залужный — в чем разница / © ТСН.ua

Командир батальона «Свобода» Петр Кузык рассказал, в чем отличаются между собой нынешний главком ВСУ Александр Сырский и его предшественник Валерий Залужный.

Об этом известный комбат сказал в интервью LIGAnet.

Кузык считает, что не стоит ставить знак «равно» между обоими главкомами, потому что это «два разных человека, работавших в разные периоды».

«Залужный работал в период, когда у нас была такая наивная вера в скорую победу. Мы мобилизовались, мы еще помнили очереди, к военкоматам. Не было истощения, у нас там с телевизора некоторые деятели говорили, что через две недели мы победим. У нас было контрнаступление, у нас там получалось. И потому и к Залужному большая эмпатия. Это был период романтизма», — говорит военный.

В то же время, замечает комбат, Сирский начал работать, когда у нас уже были провалы, когда пошли большие потери, когда начались уныния и усталость от войны.

«У них разные системы координат, разные условия, разная наполненность, разное видение на эту войну», — пояснил Кузык.

По словам офицера, Залужного связывают с этим периодом романтизма на войне.

«Сырский, он в периоде, когда нужно демонстрировать стойкость, выносливость, когда нужно сцепить зубы. Когда у нас пришло осознание, что у нас куча проблем: в управлении финансов, в обеспечении от наших предавших союзников, в неверии народа, в „прекрасной“ работе ТЦК», — говорит комбат.

В частности, Кузык напоминает, что враждебные ИПСО регулярно демонизируют работу ТЦК, но замечает, что это не россияне подбрасывают военкомам «пачки долларов» и элитное имущество.

Комбат вспомнил, что говорил с Сырским всего два раза, поэтому не может оценить, авторитарный ли он руководитель или нет.

Комбат батальона «Свобода» Петр Кузык

