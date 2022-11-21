В чем сейчас нуждаются украинские военные на фронте: объяснили волонтеры

Украинские защитники на передовой сейчас нуждаются в теплой военной форме, генераторах и "буржуйках".

Украинские военные, которые ежедневно дают отпор российским оккупантам, на передовой сейчас нуждаются в теплой одежде и средствах обогрева.

Об этом в эфире ТСН в рамках единого телемарафона сообщила председатель правления Фонда Игоря Палицы "Только вместе" Екатерина Шкледа.

“Сейчас наступают холода и наши военные требуют теплой формы, обогрева, генераторов, буржуек – всего того, что поможет им чувствовать себя комфортно. Фонд "Только вместе" сейчас занимается этими вопросами. В первую очередь взялись за то, чтобы снабдить бойцов теплой формой. Совместно с Луцким горсоветом скооперировались и покупаем 5 тысяч комплектов теплой формы”, — подчеркнула Екатерина Шкледа.

Также она добавила, что форму покупают украинскую – ее качество высокое, она отвечает всем стандартам и технологическим нормам.

Напомним, что ВСУ ликвидировали боевика, который с 2014 года воевал против Украины и издевался в Донецке над патриотами. Над женщиной боевики издевались из-за ее проукраинских взглядов.

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