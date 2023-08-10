В чем слабость российской обороны на юге: эксперт назвал предпосылки успеха контрнаступления ВСУ

Оккупационной армии не хватает личного состава и обеспечения для второй и третьей линий обороны на южном фронте.

Несмотря на то, что вторая линия обороны российской оккупационной армии на юге Украины готовилась лучше, теперь на этом направлении оккупантам не хватает личного состава и обеспечения, чтобы сдержать наступление ВСУ.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказал военный эксперт Михаил Притула.

"Вторая линия обороны более серьезно подготовлена, чем первая. Первая - предполагалось, что она упадет рано или поздно, а на вторую они посылали больше ресурсов. Однако персонала на вторую, третью линию обороны у них не очень хватает", — отметил он.

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По словам Михаила Притулы, отсутствие активных действий российских окупантов на этом направлении свидетельствует, что они уже смирились с тем, что потеряют направление Мелитополь к Азовскому морю.

“Соответственно Крым будет отрезан от поставок по суше. Будет отрезан дальше ударами по мостам. Собственно, там будет жест "доброй воли". Это главное направление действий Вооруженных сил Украины", — подчеркнул он.

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Напомним, удары ВСУ по мостам в Чонгаре и Геническе Херсонской области привели к тому, что они непригодны для поставки врагу резервов и ресурсов.

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