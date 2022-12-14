В чем стратегическое значение Бахмута: мнения Жданова и Арестовича разделились

Арестович считает, что Бахмут ни стратегически, ни оперативно не важен. В то время как Жданов указывает на опасность для Славянска в случае успеха оккупантов.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, в чем состоит стратегическое значение Бахмута.

Об этом он сказал на своем youtube канале.

По его словам, в случае взятия Бахмута перед оккупантами открывается путь на Славянск.

"Но дело не в этом. В случае взятия Бахмута оккупантами у нас там готова следующая линия оборона. Они дальше не продвинутся. Ик Славянску им пилить и пилить", — отметил Жданов.

Эксперт еще раз подчеркнул, что для РФ важно не стратегическое значение города, а сам факт победы.

"Им нужно что-то "продать" своим гражданам и показать Западу, чтобы надавить на Запад. Им нужна передышка в войне. Эта армия выдыхается. Падает качество, боевая способность. Поэтому им нужна победа. А перебрасывать силы на другие направления они не могут. Времени и возможности у них уже нет", – подытожил он.

В то же время советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью журналисту Дмитрию Гордону сказал, что Бахмут стратегически не важен.

"Он даже оперативно не важен. Он не имеет никакого значения, по сути. То есть он важен только в одном: мы им устроили ловушку, где сжигаем их последние резервы. Они могут, конечно, еще собрать, но пока есть", – считает Арестович.