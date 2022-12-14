В чем стратегическое значение Бахмута: мнения Жданова и Арестовича разделились

Арестович считает, что Бахмут ни стратегически, ни оперативно не важен. В то время как Жданов указывает на опасность для Славянска в случае успеха оккупантов.
Военный эксперт Олег Жданов объяснил, в чем состоит стратегическое значение Бахмута.
Об этом он сказал на своем youtube канале.
По его словам, в случае взятия Бахмута перед оккупантами открывается путь на Славянск.
"Но дело не в этом. В случае взятия Бахмута оккупантами у нас там готова следующая линия оборона. Они дальше не продвинутся. Ик Славянску им пилить и пилить", — отметил Жданов.
Эксперт еще раз подчеркнул, что для РФ важно не стратегическое значение города, а сам факт победы.
"Им нужно что-то "продать" своим гражданам и показать Западу, чтобы надавить на Запад. Им нужна передышка в войне. Эта армия выдыхается. Падает качество, боевая способность. Поэтому им нужна победа. А перебрасывать силы на другие направления они не могут. Времени и возможности у них уже нет", – подытожил он.
В то же время советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью журналисту Дмитрию Гордону сказал, что Бахмут стратегически не важен.
"Он даже оперативно не важен. Он не имеет никакого значения, по сути. То есть он важен только в одном: мы им устроили ловушку, где сжигаем их последние резервы. Они могут, конечно, еще собрать, но пока есть", – считает Арестович.
Бои под Бахмутом: последние новости
Ранее Олег Жданов объяснил, что оккупацию украинского Бахмута российская пропаганда планирует показать, будто это "взятие" Берлина во время Второй мировой войны. Такая победа Путину нужна для новой волны мобилизации.
Также Жданов рассказал, удержат ли ВСУ Бахмут и назвал соотношение артиллерии на Бахмутском направлении.
Недавно в Сети появилась информация, что якобы 93-я бригада выходит из Бахмута. В ВСУ не подтвердили эту информацию и объяснили, что нельзя публиковать данные о перемещении подразделений.
Сами бойцы опровергли информацию о выводе 93-й бригады из Бахмута и заверили, что сдерживают оккупантов, хотя те "лезут и лезут".