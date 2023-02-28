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В чем важность западной авиации для Украины: объяснение специалистов

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
182
Время на прочтение
2 мин
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В чем важность западной авиации для Украины: объяснение специалистов

Фото: Associated Press

ПВО за этот год потеряла в боях десятки самолетов.

Россия не отказалась от террористических воздушных атак против критической инфраструктуры и гражданских объектов Украины. Украинская же авиатехника требует обновления для эффективного противодействия агрессии РФ.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

Там объясняют, что украинским защитникам удается обезвредить большинство российских ракет и дронов, однако меньшинство продолжает приносить смерть и разрушение мирным людям.

Кроме того, за год полномасштабной войны во время защиты нашего неба ПВО потеряла немало самолетов и нуждается в их замене.

Таким образом, как отмечается, кардинально обезопасить территорию Украины можно только благодаря укреплению авиационного компонента ПВО.

"Защищая небо, Воздушные силы Украины в течение года потеряли в боях десятки самолетов. Парки летной техники нуждаются в обновлении. Устранение авиационного табу, создание авиационной коалиции (вроде танковой) – это вопрос боеспособности Сил обороны Украины, а значит и выживание государства", — отмечают в Центре стратегических коммуникаций

Напомним, представитель Конгресса США Майкл Маккол рассказал, что администрацию президента США Джо Байдена продолжают призывать предоставить Украине истребители F-16. Они, по словам Маккола, могут появиться в Украине в "решающем и поворотном" моменте войны.

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Дата публикации
Просмотры
182
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