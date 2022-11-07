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В чем заключается уникальность украинской системы ПВО – в Воздушных силах рассказали

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
891
Время на прочтение
2 мин
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В чем заключается уникальность украинской системы ПВО – в Воздушных силах рассказали

Фото: Associated Press

Однако ВСУ пока все еще не хватает систем противовоздушной обороны.

Особенность и уникальность системы противовоздушной обороны Украины состоит в том, что она создана из комплекса всех доступных средств.

Об этом 7 ноября во время брифинга рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Уникальность нашей противовоздушной обороны — это ее создание из всего, что у нас есть. Это и переносные зенитно-ракетные комплексы, которые есть у всех Сил обороны, не только в Воздушных силах. Созданы мобильные огневые группы по ПЗРК и зенитными установками, которые расставлены по по всей территории Украины на опасных направлениях. Работает истребительная авиация, которая используется для перехвата дронов и крылатых ракет. Также зенитные ракетные войска, работающие как на переднем крае, так и прикрывают крупные города и важные государственные объекты", — сказал Игнат.

Юрий Игнат подчеркнул, что у Украины очень большая территория, поэтому не хватает огневых средств и средств обнаружения, чтобы полностью закрыть страну с воздуха.

Военная помощь Украине от союзников

В понедельник, 7 ноября, стало известно, что Украина получила от партнеров системы ПВО NASAMS и Apside.

В пятницу, 4 ноября, Нидерланды объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 120 миллионов евро. В списке есть танки Т-72.

Болгария также может начать оказывать Украине военную помощь. Парламент страны поддержал резолюцию о поставках военного вооружения Украине.

Литва отремонтирует для Украины 12 гаубиц, поврежденных на войне.

Германия также пообещала передать еще две реактивные системы залпового огня MARS II и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000 года.

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Дата публикации
Просмотры
891
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