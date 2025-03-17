Ключом к успеху РФ в Курщине стала российская группа беспилотников "Рубикон". Аналитики объяснили, в чем заключалась их тактика.

Об этом сообщает Forbes.

Тактика, требующая комплексного подхода

25 февраля элитная российская группа беспилотников — Центр перспективных беспилотных систем "Рубикон" — начала сокрушительную волну атак на главную линию поставок, поддерживаемую украинским гарнизоном в Судже, центре контролируемого Украиной выступления в Курской области на западе России. Через две недели, 10 или 11 марта, украинцы эвакуировались, переместились на украинскую сторону границы. Они не попали в оцепление, как ложно утверждал президент США Дональд Трамп, но их атаковали и вытеснили из Курска после 6-месячной оккупации части области.

"12 марта или раньше российский беспилотник с видом от первого лица, который держал боеголовку и передавал видео своим операторам, вероятно, по радио, но, возможно, через оптоволоконный кабель, пролетел над дорогой, по которой часто ездят украинские грузовики. То, что дорога опасна, было очевидно: обломки нескольких".

Вместо зависания над дорогой его оператор надеялся, что жизнеспособная цель пройдет мимо, прежде чем дрон разрядит батарею. Дрон опустился на землю у дороги и ждал, поэтому сохранил свое драгоценное время автономной работы.

"Со временем прошла украинская колонна. Беспилотник поднялся, погнался за колонной и помчался к пикапу, кузов которого был тяжелым от припасов. Видео с дрона прервано, поэтому непонятно, поразил ли он цель. В любом случае, по крайней мере, это было очень близко", — пишут в издании.

Там прибавляют: это не новая тактика. Лучшие украинские операторы уже несколько месяцев спускают своих беспилотников в целевую зону. Но это тактика, требующая навыков и тщательного планирования. Если:

радиоуправляемый дрон приземлится не в том месте, то оператор может потерять связь.

дрон на оптоволокне сядет не там, то кабели, через которые дрон посылает и принимает сигналы, может запутаться.

В Forbes констатировали: операторы Rubicon явно владеют навыками и опытом, необходимым для посадки беспилотника в рамках сложной воздушной засады. И это еще не всё.

"Они также устанавливают ловушки, высаживая беспилотники на дороги и подрывая их под проезжающими мимо транспортными средствами, функционируя как противотанковые мины, вероятно, используя направленные вверх кумулятивные заряды", — отметил аналитик Эндрю Перпетуа.

Напомним, дерзкая военная авантюра Украины в Курской области подошла к концу так же быстро, как и началась. Стремительное наступление России в последние дни привело к тому, что украинские силы оказались все более изолированными от опустошительных атак. В выходные ВСУ оставили почти всю Курскую область, за исключением небольшой ее части.

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