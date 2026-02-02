ТСН в социальных сетях

Война
174
В Черкассах раздались взрывы: что произошло

Российские дроны продолжают надоедать украинским городам и их жителям.

Елена Кузьмич
Взрыв

Взрыв / © ТСН.ua

В Черкассах и вблизи них в ночь на 2 февраля 2026 года произошел ряд взрывов.

Об этом информирует Общественное .

Ранее сообщалось о движении беспилотников в сторону города.

Мониторинговые каналы добавляют, что Черкассы под атакой БПЛА: после взрывов в городе начался пожар.

Напомним, что ряд дронов атакует Украину : названа траектория полета.

