В Черкассах раздались взрывы: что произошло
Российские дроны продолжают надоедать украинским городам и их жителям.
В Черкассах и вблизи них в ночь на 2 февраля 2026 года произошел ряд взрывов.
Об этом информирует Общественное .
Ранее сообщалось о движении беспилотников в сторону города.
Мониторинговые каналы добавляют, что Черкассы под атакой БПЛА: после взрывов в городе начался пожар.
Напомним, что ряд дронов атакует Украину : названа траектория полета.