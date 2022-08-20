В Черкассах саперы взорвали фрагмент российской ракеты на дне Днепра (видео)

Украинские спасатели разминируют акваторию реки Днепр. Так, в Кременчугском водохранилище, возле Черкасс, на глубине пяти метров чрезвычайники обнаружили фрагмент российской ракеты.

Поднять и вывезти на полигон смертоносную находку было слишком опасно, поэтому взрывной предмет пришлось уничтожать прямо на месте, под водой.

Подробности операции рассказал корреспондент ТСН Игорь Бондаренко.

"Акваторию реки Днепр возле Черкасс окружают катера спасателей, водной и патрульной полиции. В реке обнаружили опасный предмет. В ходе сканирования находится неизвестный предмет. Сканер чрезвычайников запеленговал неизвестный предмет. Чтобы его идентифицировать запускают подводный дрон", — рассказал корреспондент.

Всего через несколько минут дрон находит неизвестный предмет. Это обломки ракеты от зенитно-ракетного комплекса. В начале августа враг обстреливал Черкасскую область ракетами, тогда успешно сработала украинская противовоздушная оборона.

"Почему мы не транспортировали, потому что это взрывоопасный объект 1-й категории, в ракетах используется жидкое ракетное топливо, которое само по себе очень токсичное вещество", — рассказал Андрей Даник, начальник ГУ ГСЧС в Черкасской области.

Обломки ракеты спасатели решили взрывать на месте. Подводное разминирование самое сложное из всех видов работ для сапера. Ветер, течение, плохая видимость – факторов ошибки хватает.

Старшему водолазу-саперу Александру Морозу пришлось дважды нырять, чтобы проложить магистраль от заложенной взрывчатки до катера.

"Была немного утка и катер дернулся и прошел обрыв магистральной линии и с первого раза не получилось", – рассказал сапер.

Чрезвычайники также рассказали, что в акватории Днепра обнаружили неразорванную 500-килограммовую авиабомбу. В настоящее время разрабатывают операцию по ее обезвреживанию.

Напомним, в Украине все еще сохраняется высокая минная опасность на море из-за шторма.

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