В Черкассах задержали депутата, который готовился стать гауляйтером РФ в случае оккупации

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала депутата Черкасского городского совета, ранее возглавлявшего фракцию "Оппозиционная платформа – за жизнь", и одновременно работал помощником действующего народного депутата.

Мужчина не только оправдывал российскую агрессию, но и планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы врагу удалось захватить регион.

Об этом сообщили в СБУ.

После полномасштабного вторжения РФ он не выходил из состава ОПЗЖ, а активно вовлекал в политическую силу новых единомышленников. С одной из приспешниц они проводили информационно-подрывную деятельность в пользу оккупантов.

В частности, среди собственного окружения они:

утверждали, что война, развязанная РФ в Украине, – это исключительно внутренний гражданский конфликт ;

; отрицали нанесение авиаударов РФ по мирным городам, в том числе и по Черкассам;

по мирным городам, в том числе и по Черкассам; отрицали совершение жестоких преступлений военными РФ , распространяли фейки , что к ним причастны ВСУ;

, распространяли , что к ним причастны ВСУ; возмущались обмену украинских военнопленных, в частности спецотряда "Азов".

Фигуранты считали нецелесообразным сопротивление агрессору, ждали оккупации города и осуждали деятельность военно-политического руководства Украины. Мужчина планировал иммигрировать в США, но спецназовцы задержали его накануне выезда за границу

Следователи сообщили обоим пропагандистам о подозрении по ч.1, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, СБУ обезвредила организованную группировку, создавшую миллионную ботоферму для дискредитации руководства Украины и расшатывание общественно-политической ситуации.

СБУ разоблачила сеть мошенников, которые помогали уклоняться от военной службы

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