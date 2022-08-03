В Черкассах задержали депутата, который готовился стать гауляйтером РФ в случае оккупации

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала депутата Черкасского городского совета, ранее возглавлявшего фракцию "Оппозиционная платформа – за жизнь", и одновременно работал помощником действующего народного депутата.
Мужчина не только оправдывал российскую агрессию, но и планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы врагу удалось захватить регион.
Об этом сообщили в СБУ.
После полномасштабного вторжения РФ он не выходил из состава ОПЗЖ, а активно вовлекал в политическую силу новых единомышленников. С одной из приспешниц они проводили информационно-подрывную деятельность в пользу оккупантов.
В частности, среди собственного окружения они:
- утверждали, что война, развязанная РФ в Украине, – это исключительно внутренний гражданский конфликт;
- отрицали нанесение авиаударов РФ по мирным городам, в том числе и по Черкассам;
- отрицали совершение жестоких преступлений военными РФ, распространяли фейки, что к ним причастны ВСУ;
- возмущались обмену украинских военнопленных, в частности спецотряда "Азов".
Фигуранты считали нецелесообразным сопротивление агрессору, ждали оккупации города и осуждали деятельность военно-политического руководства Украины. Мужчина планировал иммигрировать в США, но спецназовцы задержали его накануне выезда за границу
Следователи сообщили обоим пропагандистам о подозрении по ч.1, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Напомним, СБУ обезвредила организованную группировку, создавшую миллионную ботоферму для дискредитации руководства Украины и расшатывание общественно-политической ситуации.
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