В Черкасской области была сбита вражеская ракета: фото

В Черкасской области была сбита вражеская ракета: фото

Обломки от вражеского снаряда упали во двор, повредив дом и несколько авто.

В Черкасской области была сбита вражеская ракета. Обломки от вражеского снаряда упали во двор, повредив дом и несколько авто.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Черкасской области 12 марта.

"Минувшей ночью на территории области силами ВС Украины была сбита вражеская ракета. Благодаря своевременному оповещению и слаженной реакции наших граждан никто не пострадал", — говорится в сообщении.

Система противовоздушной обороны в области работает, однако ни в коем случае не нужно игнорировать сигналы воздушной тревоги, добавили правоохранители.

ГУ НП в Черкасской области

Напомним, оккупанты также нанесли ракетный удар по селу в Броварском районе.

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