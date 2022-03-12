В Черкасской области была сбита вражеская ракета: фото

Обломки от вражеского снаряда упали во двор, повредив дом и несколько авто.
В Черкасской области была сбита вражеская ракета. Обломки от вражеского снаряда упали во двор, повредив дом и несколько авто.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Черкасской области 12 марта.
"Минувшей ночью на территории области силами ВС Украины была сбита вражеская ракета. Благодаря своевременному оповещению и слаженной реакции наших граждан никто не пострадал", — говорится в сообщении.
Система противовоздушной обороны в области работает, однако ни в коем случае не нужно игнорировать сигналы воздушной тревоги, добавили правоохранители.
Напомним, оккупанты также нанесли ракетный удар по селу в Броварском районе.
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