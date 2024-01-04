В Черкасской области мужчина "сливал" оккупантам информацию о ПВО и украинских военных: как его наказали

За несколько месяцев мужчина заработал 27 тысяч гривен.

В Черкасской области местный житель передавал российским оккупантам информацию о расположении украинских военных и систем ПВО. За это он проведет в тюрьме девять лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Как стало известно, с мая 2023 года мужчина передавал оккупантам информацию о местоположениях воинских частей, личном составе и технике ВСУ. Кроме того, "сливал" он и системы ПВО в Черкасской области. За это он получал денежное вознаграждение.

"К каждому сообщению он добавлял скриншот карт в программе Google Maps с точными координатами. За несколько месяцев мужчина получил от врага за выполненную "работу" 27 600 гривен. До приговора суда он находился под стражей. При публичном обвинении прокуроров Черкасской областной прокуратуры суд признал виновным жителя Черкасс в несанкционированном распространении информации о расположении и движении Вооруженных Сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Ему назначено наказание – 9 лет лишения свободы", — рассказали в Офисе генпрокурора.

Напомним, что в Черкасской области никогда не служивший мужчина испугался и сбежал из военкомата.

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