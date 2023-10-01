В Черкасской области "прилет" после ночной атаки: загорелись склады с зерном

Пострадал один человек.
Российская оккупационная армия сегодня ночью, 1 октября, массированно атаковала Черкасскую область дронами. Есть попадания по промышленной инфраструктуре в Умани.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
В результате атаки возникли пожары на складских помещениях. В частности, где хранилось зерно.
"Предварительно пострадал один человек. Он доставлен в больницу. Сейчас идет ликвидация последствий. На месте работают все профильные службы", — отметил Табурец.
Ранее сообщалось, что ночью россияне сбросили на Херсонскую область 10 авиабомб. Обошлось без жертв.
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