В Черкасской области "прилет" после ночной атаки: загорелись склады с зерном

Пострадал один человек.

Российская оккупационная армия сегодня ночью, 1 октября, массированно атаковала Черкасскую область дронами. Есть попадания по промышленной инфраструктуре в Умани.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

В результате атаки возникли пожары на складских помещениях. В частности, где хранилось зерно.

"Предварительно пострадал один человек. Он доставлен в больницу. Сейчас идет ликвидация последствий. На месте работают все профильные службы", — отметил Табурец.

Ранее сообщалось, что ночью россияне сбросили на Херсонскую область 10 авиабомб. Обошлось без жертв.

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