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В Черкасской области применены аварийные отключения света в результате ракетных обстрелов — ОВА

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
810
Время на прочтение
1 мин
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В Черкасской области применены аварийные отключения света в результате ракетных обстрелов — ОВА

Фото: Associated Press

В области продолжается воздушная тревога.

В Черкасской области предупредили об аварийных отключениях света в результате повреждения объектов инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"В связи с враждебными атаками по энергоинфраструктуре страны, в Черкасской области применены аварийные отключения электроэнергии. Друзья, прошу всех настроиться на экстремальные условия работы и быта. Воздушная тревога продолжается", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве и области вводят экстренные отключения света, графики бездействуют.

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