В Черкасской области "приземлили" вражескую ракету и беспилотник: фото

В Черкасской ОВА сообщили о последствиях последних воздушных тревог.

Во время последних воздушных тревог, ранее объявленных в Черкасской области, средства противовоздушной обороны сбили вражескую ракету и беспилотник.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По его словам, успешную работу ПВО сообщили не сразу, поскольку нужно было узнать подробности.

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“В области "приземлены" две враждебные цели: ракета и беспилотник. Прошло без пострадавших и разрушений. Работают соответствующие службы”, — говорится в сообщении.

Игорь Табурец обратился с призывом к жителям области не публиковать точных локаций "прилетов", чтобы не усложнять работу защитников и не помогать врагу более прицельно бить.

Также он призвал сообщать об обнаруженных обломках или подозрительных предметах в полицию или МЧС и ни в коем случае не трогать их.

Напомним, из-за угрозы ракетных ударов в Черкасской области были применены меры отключения электроэнергии.

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