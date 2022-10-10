В Черкасской области противовоздушная оборона сбила два беспилотника и вражескую ракету: детали атаки

Вечером 10 октября над Каневщиной Черкасской области силы ПВО сбили два вражеских беспилотника. По предварительной информации, люди не пострадали.

Об этом сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Кроме того, в Черкасском районе во время воздушной тревоги, которая началась в 17:31, а закончилась в 18:26, сбили вражескую ракету. Один человек травмирован. Повреждено около 20 домовладений.

"Важно охраняться во время каждой тревоги. Даже сбитая ракета крайне опасна. Особенно если она не взорвалась в воздухе", — подчеркнул руководитель области.

Фото: Игорь Табурец

Фото: Игорь Табурец

Обстрелы Украины

Утром 10 октября россияне активизировали свой террор по отношению к мирному населению — сразу в нескольких крупных городах Украины раздались взрывы. Только к обеду оккупанты выпустили 83 ракеты, 43 из них сбиты.

По состоянию на 17:00 произошло попадание по объектам критической инфраструктуры в 12 областях и Киеве, где произошло более 30 пожаров. В результате вражеских атак погибли 11 человек, травмированы – 89.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированные ракетные удары россиян на городах Украины утром 10 октября и призвал украинцев не оставлять укрытий, быть сильными и беречь себя и родных. Глава государства подтвердил, что в результате российских обстрелов в Украине погибли и ранены.

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