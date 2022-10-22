В Черкасской области сообщили о попадании и призвали к "жесткой" экономии электроэнергии

Из-за попадания ракеты по энергообъекту в соседней области сейчас Уманщина без света.

В Черкасской области ОВА подтвердила попадание ракеты по энергообъекту и призвали к "жесткой" экономии.

Об этом написал начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Утром снова критически увеличилось потребление электроэнергии в ряде областей. Среди них и Черкасская. На фоне того, что враг продолжает избивать по энергетической инфраструктуре страны. Поэтому в области применены графики аварийных отключений электроэнергии", - написал он.

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Также сообщил, что из-за попадания ракеты по энергообъекту в соседней области сейчас Уманщина без света.

"Обращаюсь к каждому из вас: максимально экономим электроэнергию. Имейте в запасе воду и продукты. Следите за зарядом средств связи. Не включайте обогреватели — теплее одевайтесь. Ситуация сверхкритическая! Экономим! Все! Жестко!" – подчеркнул Табурец.

Напомним, что ранее советник Офиса президента Алексей Арестович на своей странице в социальной сети сообщил, что все пять ракет, летевших на Киев в первом залпе, сбиты. Однако отметил, что Ровно, Луцк, Хмельницкий, Одесская и Киевская области были прилеты.

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